Õhtuleht: Kas on eetiline, et ERRi uudisteportaal tõi maaeluminister Martin Repinski alaealisena saadud kriminaalkaristuse avalikkuse ette?

Tarmu Tammerk, ERRi ajakirjanduseetika nõunik: Tõepoolest tuleb alaealisi säästa sellest, et nende seaduserikkumised ei rikuks edasist eluteed. Antud juhul on aga tegemist täiskasvanud inimesega, mitte kujunemisjärgus noorukiga. Minister on üks olulisematest avaliku elu tegelastest, kes meil on. Vabariigi valitsuse liikme tausta ja varasema tegevuse käsitlemine on põhjendatud ega kujuta endast hea ajakirjandustava rikkumist. Ühele kõige kõrgemale avalikule töökohale asudes peab inimene arvestama, et ka sellised asjad saavad tähelepanu.