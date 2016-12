Keskerakonda kuuluv haridusminister Mailis Reps algatab vene koolides „katseprojekti“, mille raames saavad koolid lõpetada eestikeelse aineõppe. See võib osutuda hiilivaks vene hariduse reformi tagasipööramiseks, mille tagajärjeks on vene noorte suurem tõrjutustunne ning umbkeelsus.

Nõukogude ajal Eesti identiteedi nõrgestamise eesmärgil eesti- ja venekeelseks löödud haridussüsteemi taasühendamine on kõva pähkel. See on keeruline kolmel põhjusel: venekeelsete õpilaste ja õpetajate riigikeele oskus on kohati ebapiisav; pidev hirmutamine (nagu Eesti riik sooviks vene keelt ja kultuuri hävitada) ja sellega diskrimineerimistunde kunstlik esile kutsumine; ettevalmistatud personali ja uuendusmeelsuse nappus.

Läti meist ees

Kõigi kolme probleemiga on tegeldud alates 2007. aastast, kui venekeelsed gümnaasiumid hakkasid liikuma 60:40 mudeli poole, kus 60 protsenti kohustuslikest ainetest on eestikeelsed (valikaineid saab endiselt õpetada vene keeles). Üleminek lõppes 2012. aastal.

Kuus viimast aastat on tegeldud nõrgemate koolide järeleaitamisega, õpetajate koolitamisega jne. Koolid suudavad kaasata järjest rohkem eesti emakeelega õpetajaid ja pakuvad järjest kvaliteetsemat eestikeelset õpet. Tunamullu tuvastas keeleinspektsioon 938 õpetajal eesti keele oskuse nõuete rikkumise. Tundub suur arv, aga kui me võrdleme kümne aasta taguse ajaga, siis on pilt oluliselt parem.

Ida-Virumaa ja eriti Narva on suuremad murelapsed. Samas on Jõhvis loodud uhke riigigümnaasiumihoone, kus eesti- ja venekeelsed õpilased on koos. Kui aine on nii eesti kui ka vene emakeelega õpilastel eesti keeles, siis seda õpetavad ühed ja samad õpetajad. Tihti ollakse koos ühes õppeklassis. See on edukas mudel, mida tuleb laiendada kogu riigile. See loob usaldust, sotsiaalseid kontakte ja mis kõige olulisem – ehtsat keelekeskkonda!

Reformivastaste argument – õpetagu paremini eesti keelt! – on liiga pealiskaudne. Isegi viis klassikalist eesti keele tundi nädalas stagneerunud vene kooli tingimustes ei aita ülikooliks ette valmistuda. Rääkimata juba kultuuri tundmisest ja tutvustevõrgu laiendamisest. Praegu on enamik vene noori omas mikromullis – nad ei usalda eestlasi ega usu oma võimalustesse Eestis edu saavutada. Olen vene kooli lõpetanud, uskuge mind, ma tean, kui masendav see olla võib.

Lõimumisolude poolest meiega sarnane Läti on teinud suure hüppe – seal on reform kõikide kisajate kiuste ammu läbi viidud. Kõik õpetajad said heal tasemel riigikeele kursuse ja saavad seda endiselt. Tänu sellele on läti keele oskus õpilaste seas märgatavalt paranenud.

Kui eestikeelset õpet järjepidevalt toetada ja koolivõrku korrastada, eesmärgiga kasutada väheseid vahendeid tõhusamalt, siis kümne aasta pärast see probleem võib-olla ei olegi enam päevakorral.

Kakskeelne Keskerakond

Aga ei! Keskerakond paneb mängima vana plaadi, et eestikeelne õppe ei sobi kõikidele koolidele ja kahjustab vene õpilaste teadmisi. Mõnele koolile tahetakse anda eriõigus – teie ei pea enam 60 protsenti ainetest eesti keeles õpetama ja vaadake ise, kuidas gümnasistid jõuavad C-1 ehk eesti keele kõrgtasemeni (praegu on nõutav kesktase B-2). Tuletan meelde, et keskerakondlikud linnavalitsused on aastaid taolist erandit valitsuselt nõudnud ja valitsus on seda pidevalt tagasi lükanud. Tundub, et IRLi, SDE ja Keskerakonna uus valitsus annab siin järele.

Tallinna abilinnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart hakkas vene meedias raporteerima, et pärast Keskerakonna võimuletulekut koole enam eesti keele nõuetega ei tülitata. See on ere näide kahepalgelisest kommunikatsioonist – eestlastele esitletakse asja süütu pilootprojektina ja venelastele selgitatakse, et keeleahistajad on löödud.

Kardan, et vene koolid satuvad taas omavalitsusvalimiste eel poliitilise risttule kätte. Mailis Reps küll räägib, et pilootprojektiga hõivatakse mõni ärksam kool ja üldiselt praegune süsteem ei muutu. Aga mis saab siis, kui koolid raporteerivad uskumatutest saavutustest (Tallinna ja Narva koolid on keskerakondliku linnavalitsuse surve all) ning siis öeldakse, et katseprojekt peaks muutuma uueks normaalsuseks? See on ohtlik.

Ei väsi kordamast, et vene ja eesti eraldatud koolisüsteemi ühendamine, kättesaadav eesti keele õpe, parem eestikeelne õpe ka lasteaedades ja põhikoolides ning kõik teised lõimumistegevused kuuluvad Eesti rahvuslike huvide tuumikusse.

Nende ettevõtmiste tulemustest sõltub see, kas me suudame hoida ühiskonda ühtsena ka raskemal ajal; kas meil areneb välja uus põlvkond vene noori, kes vaesuse ja lootusetuse tõttu hakkavad Prantsusmaa kolmanda põlvkonna migrantide kombel autosid põletama ning kas tuhandete Eesti inimeste potentsiaal saab olema kasutatud selle ühiskonna heaks või mitte.

Need küsimused saavad positiivse lahenduse, kui vene häälte korjajad ükskord mõistavad, et neidsamu hääli võib korjata ka Eesti arengut ohtu seadmata, sisuliste ja veenvate ning märksa väärikamate ideedega.