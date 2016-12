Saksamaa Liitvabariigi liidukantsler Angela Merkel tegi oma parteikõnes avalduse, et Saksamaal tuleks keelustada kogu keha ja nägu katva burka kandmine “igal pool, kus seaduslikult võimalik”. Samas kõnes ütles ta, et pagulaskriis ei tohi “mitte kunagi korduda”. Merkel, kes on konservatiivse Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) esimees, esines oma partei ees kõnega, mille eesmärk on edendada tema kampaaniat tulevaste liidukantsleri valimiste eel, kus Merkel sihib neljandat järjestikust ametiaega. Merkeli üleskutse keelustada Saksamaal kogu keha ja nägu katvate burkade kandmine kutsus Essenis esile delegaatide tormilise aplausi, vahendab The Independent. Thomas de Maizière, Saksamaa siseminister ja Merkeli üks liitlane tegi osalise burkade keelustamise ettepaneku juba augustis. Ta ütles, et keeld kehtiks “kohtades, kus see on meie ühiskondade koos eksisteerimise jaoks vajalik,” seal hulgas valitsusasutustes, koolides ja ülikoolides, kohturuumides ning ka meeleavaldustel.

Hollandi parlamendis võeti novembris vastu sarnane keeld, millega keelustati burkade kandmine ühistranspordis ning haridus-, meditsiini- ja valitsusasutustes. Keelust üleastumist karistatakse rahatrahviga. Kogu nägu katvate riietusesemete kandmise keelustamine on Euroopas kogunud populaarsust alates 2011. aastast, kui Prantsusmaa selle esimeste seas vastu võttis. Prantsusmaa eeskuju järgisid Belgia, Bulgaaria ning teatud Šveitsi piirkonnad.

Merkel kandideerib Saksamaa Liitvabariigi liidukantsleri ametikohale Kristlik-Demokraatliku Liidu eesotsas juba neljandat järjestikust korda ning parteis vastaskandidaati tal ei ole. Partei eesotsas on ta olnud alates 2000. aastast. Kaks aastat tagasi võitis ta valimised ülekaalukalt, kui kogus 96,7% häältest. Liidukantsleri populaarsus on aga märkimisväärselt langenud seoses käimasoleva pagulaskriisiga, mille käigus on Saksamaale sisenenud umbes miljon migranti. Merkelit on palju kritiseeritud tema otsuse tõttu 2015. aasta septembris piirid lahti teha ning paljud vastased väidavad, et tema poliitika tõttu leidsid aset nii Kölni uusaasta massilised seksuaalrünnakud kui ka kaks Islamiriigi toetajate organiseeritud terrorirünnakut. Pärast mitmeid kohalike valimiste tasandil tunnistatud kaotusi ei olnud Merkel tema partei poliitikale tehtud etteheidetega nõustunud. Tänasel kõnel tehtud avaldusi võib aga lugeda meelemuutuseks. “Selline olukord, mis toimus 2015. aasta hilissuvel, ei saa ning ei tohi mitte mingi juhul korduda,” ütles ta, “see on minu ning meie poliitiline seisukoht ja eesmärk.” Merkel nõuab jätkuvalt, et Saksamaa pakub abi neile migrantidele, kes tõesti abi vajavad, kuid tema juhitud valitsus on järk-järgult asunud varjupaiga pakkumisega seostuvaid reegleid karmistama.