Tallinna Linnahall rekonstrueeritakse rahvusvahelisel tasemel kontserdi- ja konverentsikeskuseks.

„Esialgsete kalkulatsioonide kohaselt kujuneb linnahalli renoveerimise ja ümberehitamise maksumuseks umbes 80-100 miljonit eurot,“ ütles linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas. „Oleme jõudnud Vabariigi Valitsusega kokkuleppele, et linnahalli kui üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja arhitektuuriobjekti taastamist toetatakse umbes poolega sellest summast ka riigieelarvest.“

Projekteerimise lähteülesande kohaselt rekonstrueeritakse linnahall loomuliku akustika ja/või võimendusega multifunktsionaalseks kontserdi- ja konverentsikeskuseks. Amortiseerunud jäähalli ehk Linnahalli maapoolse osa asemele rajatakse tosina erineva suurusega saaliga konverentsikeskus, mis suudaks tagada kuni 2500 osalejaga konverentside läbiviimise, kusjuures võimalik oleks ka konverentsikeskuse ja kontserdisaali ristkasutus - plenaaristungite läbiviimiseks oleks võimalik kasutada kontserdisaali, mille mahutavuseks on arvestatud vähemalt 3500 kohta.

Konverentsikeskusse kavandatakse ka black-box tüüpi teatrisaal ja kinosaal. Merepoolsesse ossa kavandatakse avalikus kasutuses äri- ja teeninduspinnad, näiteks kohvikud-restoranid, väikesadama terminal jms.

Aas rõhutas, et nii suur objekt eeldab multifunktsionaalsust ja ristkasutuse võimalust. „Taolist konverentsikeskust vajab terve Eesti,“ ütles Aas. „Linnahalli tegevus ilmselt investeeringute kulu tagasi ei too, küll aga aitab see töökohti luua ja majandust elavdada.“

Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise projekti lähteülesande koostas Allians Arhitektid OÜ. Projekteerija leidmiseks korraldatakse aasta algul välja riigihange ning projekt peaks valmis saama ülejärgmise aasta kevadel, ütles Tallinna Linnahalli AS nõukogu esimees Meelis Pai.

Moodsaks multifunktsionaalseks konverentsi- ja konverentsikeskuseks renoveeritud linnahall taasavatakse 2019. aastal.

Linnahalli suure saali rekonstrueerimise tulemusel saab Tallinn endale kogu Põhja- ja Ida-Euroopa regioonis konkurentsivõimelise, moodsaima ja võimalusterohke lavatehnikaga esinduskontsertsaali.

Foto: Scanpix