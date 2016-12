Samas väidab teadus, et enamasti kasvavad neist siiski kontrollihulludest perfektsionistid, kes on väga kohusetundlikud ja edukad. Nad tahavad alati olla iseenda parim versioon.

Kui sulle käib mõni inimene kohutavalt närvidele ja tundub, et temast enam tüütumat inimest pole olemas, siis ei tasu seda isikut süüdistada. Suure tõenäosusega on tegemist pere esimese lapsega, kes ongi oma iseloomult veidi tüütu, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Pere keskmised lapsed seevastu on veidi mässumeelsed, kellel on suur sõprusringkond. Sõbrad on nende jaoks kõige tähtsamad inimesed maamunal. Samas tuntakse neid ka perekonna rahusobitajatena, mis ajab enamasti pere ülejäänud lapsed närvi.

Pere kõige nooremad lapsed kipuvad aga olema manipuleerivad, enesekesksed inimesed, kes armastavad inimestega suhelda ning tähelepanu. Enamasti on nad väga positiivse ellusuhtumisega ning nende vaade elule on kõike muud kui negatiivne. Samamoodi on neil hea huumorisoon. Nende kahjuks räägib see, et kuigi nad on lahedad inimesed, kipuvad nad olema veidi hooletud.