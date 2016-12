Täna avaldas OECD rahvusvahelise PISA testi tulemused, kus Eesti õpilased olid Euroopa tipus ning maailmas kolmandal kohal. Peaminister Jüri Ratas ütles uudist kommenteerides: "Tunnustan siiralt meie õpetajaid ja koolilapsi, tänu kellele on Eesti põhiharidus Euroopa tipus ning üks tugevamaid maailmas."

"Haridus on kõige alus – see on vundament, millele tugineb iga inimese ning kogu ühiskonna tulevik. Haridusest algavad meie sotsiaalsed oskused, võime märgata, mõista ja hoolida. Samuti eeldus saada ühiskonnana sidusamaks ja jõukamaks, et muuta Eesti paremaks paigaks kõigile meie lastele. Valitsus hindab kõikide õpetajate ja koolide aastaid tehtud tööd väga kõrgelt ja seisab selle eest, et õpetaja amet oleks veelgi rohkem väärtustatud. Te olete rajanud meie ühiskonnale tugeva vundamendi. Tänan teid südamest. Olen kindel, et igal eestimaalasel, aga ka ühiskonnal tervikuna, jätkub tarkust teie panust meie riigi ja rahva huvides õigesti väärtustada ning kasutada," ütles Ratas.