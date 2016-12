Kui plaanid kohvi pealt hakata raha kokku hoidma, siis tasub sul korralikult mõelda, kas see ikka on väga hea mõte.

Nimelt lisaks sellele, et kohvi teeb kõik hommikul veidi õnnelikumaks, on sel ka üks muu väga kasulik omadus, millest seni pole kuigi palju räägitud, kirjutab veebiportaal The List.

Nimelt sisaldab kohvi looduslikke ühendeid, mis kaitsevad nahka melanoomi ehk nahavähi eest.

Journal of the National Cancer Institute kinnitab, et inimestel, kes joovad igapäevaselt kohvi, on 20 protsenti väiksem tõenäosus haigestuda nahavähki kui neil, kes kohvi ei joo.