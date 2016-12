Tallinna külje all asuva pereettevõte Rebaseonu peremees Marek ja perenaine Katrin on liha suitsutamisega kokku puutunud juba lapsepõlvest peale. Tegelikult saigi suitsuliha valmistamine alguse hobist – peres on toiduvalmistamine ja sõpradega aja veetmine alati au sees olnud ning laupäevaõhtusest liha suitsutamisest-grillimisest kasvaski välja praegune ettevõte.

Praeguseks on Rebaseonu Eesti esimene ja seni ainus ka Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud kodus lihatoodete valmistaja. Tunnustamisest on olnud suur abi – see võimaldab armastuse ja koduse hoolega valmistatud maasuitsulihatooteid pakkuda ka jaekaubandusse ja toitlustusettevõtetele. Praegu leiabki Rebaseonu Suitsuliha lisaks meie talupoele Tabasalus ja müügiletile Kristiine keskuses veel Tallinna Kaubamajast, Selveritest, Rimide Talu Toidab lettidelt, Stockmanni kaubamajast, NOPi gurmeepoest ning mitmetest talupoodidest.

Kõik Rebaseonu tooted on rangelt e-vabad. Kasutame parimat toorainet – jälgime, et tooraine oleks kodumaine ja kvaliteedilt parim. Maitsestamiseks kasutame ainult puhtaid ürte ja vürtse, paljud maitseained kuivatame ja segame ise. Tooted kannavad ka Ehtsa Talutoidu märgist, see kinnitab omakorda, et tegu on puhta ja kvaliteetse toiduga.

Mis on traditsiooniline suitsuliha, mida Rebaseonu valmistab? Lihad soolame käsitsi, ilma sissepritsetehnoloogiat kasutamata puhta soolaga tünnidesse nädalaks. Edasi liiguvad lihad toorelt suitsuahju. Suitsutamine käib nii nagu vanad eestlased tegid – lõõri ja kerisega suitsuahjus, mis annab väikese suitsusauna mõõdu välja, küpseb liha lepapuu põlemisel saadavas kuumuses ja suitsus küpseks. Sedamoodi valmivad mälestusi ja elamusi täis maitsed, mis viivad tagasi lapsepõlve.

