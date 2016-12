Pühapäeval jõudis näosaade ehk "Su nägu kõlab tuttavalt" lõpusirgele ning võitjaks valiti Kalle Sepp. Kõigi sarjade ja saadete seas oli saate 5. hooaeg vaadatuim.

Vaatajaid jagus finaali ülekandele keskmiselt 29 protsenti Eesti elanikkonnast (vanuses neli ja enam aastat). Selle tulemusega on edestab saade nii presidendi vastuvõttu, Eesti Laulu finaali kui Eurovisiooni lauluvõistluse finaali, teatas TV3.

Kui jätta kõrvale need 6000 inimest, kes olid Saku Suurhallis kohapeal, siis tipphetkel oli saadet pühapäeval vaatamas 459 500 televaatajat. Kõrgema reitinguga saadet otsides tuleb Eesti teleajaloos tagasi minna neli ja pool aastat, kevadesse 2012, kui ETV Eurovisiooni lauluvõistluste finaali vaatas keskmiselt 29,1 protsenti elanikkonnast.

TV3 peadirektor Priit Leito sõnul kinnitab näosaate edu fakti, et televaatamine on Eestis jätkuvalt populaarne ning veel aastal 2016 tehakse televaatamisrekordeid. ""Su nägu kõlab tuttavalt" saade on kujunenud omamoodi fenomeniks Eestis," ütles Leito.