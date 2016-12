Malmö Maja OÜ ja Eventus Ehitus OÜ sõlmisid lepingu eksklusiivse Malmö Maja ehitamiseks.

Aastaid Pärnu vanalinnas tühjana seisnud kinnistuga on läbitud tänaseks kõik vajalikud menetlused, valminud on ehitusprojekt ning väljastatud on ehitusluba. Järgmise aasta lõpuks valmiva viiekorruselise 40 korteri ja 3 esindus- ja büroopinnaga ligi 3700 m² suletud netopinnaga maja kogumaksumuseks kujuneb ligi viis miljonit eurot.

Malmö Maja saab olema Pärnu vanalinna silmapaistvam täiuslike funktsionaalsete proportsioonidega näide. Asudes väljaspool Pärnu keskaegse linna piiri, praeguse Rüütli-Hommiku-Malmö-Ringi tänavatega piirneva vaikse kvartali loodenurgal, lähtub arhitektuurne lahendus ajaloolisest- ja naaberhoonestusest.

Uue põlvkonna kinnisvaraarenduse hea näitena on hoone lahendatud logistiliselt terviklikult, kus parkimine on viidud hoone null- ja osaliselt esimesele korrusele, olles tänavalt nähtamatu ja sisehoovist eraldatud. Kõiki korruseid ühendav lift võimaldab mugavalt parkimiskorrustelt jõuda elukorrustel paiknevatesse korteritesse ning avarad rõdud ja katsueterrassid võimaldavad rajada katuseaiad otse linna südamesse.

Maja tehnilised lahendused lähtuvad uuest tasemest korterelamute kvaliteedis ja energiakasutuses. Energiatõhus korterelamu on varustatud kaasaegsete tehniliste lahendustega nagu vesipõrandakütte süsteem, soojustagastusega ventilatsoonisüsteem ja targa maja tehnoloogia.

„Ostuhuvi korterite vastu on olnud märkimisväärne. Majast on enne ehituse algust broneeritud ligi kolmandik korteritest. Ühest küljest on seda toetanud üldine kindlustunde kasv, teisalt kahtlemata ka antud maja unikaalse asukoha ja miljöö kombinatsioon,“ ütles LVM Kinnisvara maakler Malle Tomingas.

Malmö Maja arendajaks on Malmö Maja OÜ, ehitajaks Eventus Ehitus OÜ. Malmö Maja on projekteerinud Arcus Projekt. Arhitekt on Tiit Raev. Müügiga tegeleb LVM Kinnisvara.