Miks on rahva tervisega tegeleva sotsiaalministeeriumi juurde ehitatud spetsiaalne paviljon suitsetajate teenindamiseks? Kas ministeerium ei propageeri sellega suitsetamist?

Karel Hanni, sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik: Vastupidiselt väitele on sotsiaalministeerium teinud suitsetamise oma töötajatele võimalikult ebamugavaks. Näiteks pole sotsiaalministeeriumis juba pikka aega majas suitsuruumi. Suitsetamiseks ettenähtud koht on ehitatud teadlikult ministeeriumi parkla keskele ning seetõttu peab suitsetaja ette võtma arvestatava teekonna. Lisaks pole see täielikult kaitstud erinevate ilmastikuolude eest. Suitsetamiseks ettenähtud koha ehitamisega saime keelata võimaluse suitsetada mugavalt ministeeriumi tagaukse juures varju all ja uste ees.

Kelle korraldusel see ehitati ja kui palju selle rajamisele raha kulus?

Karel Hanni: Sotsiaalministeeriumi eelmise kantsleri eestvedamisel hakati koguma mõtteid, kuidas muuta ministeerium suitsuvabaks. Ettepanekuid said teha kõik sotsiaalministeeriumi töötajad ning sellest kasvas välja ühine mõte kaotada majasisene suitsuruum ning viia suitsetamine välja.

Selleks, et keelata ja vältida uste ees suitsetamist ning muuta see võimalikult ebameeldivaks, otsustati suitsetamiseks ettenähtud koht ehitada majast eemale. Varjualuse tellijaks volitati haldus-ja ehitusjuht, kes võttis kuus pakkumist (neli tegid pakkumise) ning valiti välja kõige odavam, mis oli 4959,85 + km. Varjualune ehitati 2013. aastal (sel ajal oli sotsiaalministriks reformierakondlane Taavi Rõivas – toim.).