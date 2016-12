Peaminister Jüri Ratas ütles rääkis, et head suhted Soomega on olulised ning nende raames tuleb jätkata mõlema riigi jaoks oluliste projektidega. Kohtumisel Soome peaministri Juha Sipiläga rõhutas Ratas, et Eesti ja Soome peavad jätkama tihedat koostööd, et tugevdada mõlema riigi majandust ja leida uusi turge meie toodetele. "Eesti ja Soome majandused on tihedalt põimunud. Soome on Eesti üks olulisemaid majanduspartnereid. Selleks, et mõlema riigi inimesed ja ettevõtted saaksid osa majanduskasvust, peame leidma veelgi rohkem koostöövõimalusi,“ rääkis Ratas. "Kui ühel meist läheb hästi, läheb hästi ka teisel ning tihe koostöö saab mõlema riigi majandusele hoogu juurde anda.“