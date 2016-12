Prantsusmaa uueks peaministriks nimetati täna Bernard Cazeneuve (53). Tema eelkäija, Manuel Valls, astus ametist tagasi, et pühenduda eelseisvatele presidendivalimistele.

Endine siseminister Cazeneuve on lähedane liitlane president Hollande'ile, ning temast on saanud populaarne poliitik, vahendab The Independet.

Tema ametiaeg lõpeb juunis, mil toimuvad parlamendivalimised.