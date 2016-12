Need on:

Selle asemel, et osta kokku suurtes kogustes kreeme ja kosmeetikat, mis lubab su ilusamaks muuta, tasub üle vaadata oma toidulaud. Nimelt muudavad mitmedki toiduained sööja kõvasti kaunimaks, kirjutab veebiportaal The List.

Lisaks sellele, et õige toidu söömine teeb meie kõhu õnnelikuks, on sel ka välimust parandavaid omadusi.

1. Tavaline kreeka jogurt. See sisaldab palju proteiini, mis tähendab, et isu ebatervislike ampsude järgi kaob. Samuti aitab see parandada nahka ning vähendada silma ümber olevaid tumedaid ringe.