Olete parajasti oma kallimaga tülitsenud ja hakkate nüüd voodisse minema, olles ikka veel teineteise peale vihased? See pole teadlaste sõnul kuigi hea mõte.

Selle asemel, et vihasena magama minna, tasub võtta aega ning tüli või erimeelsus ära lahendada. Isegi, kui saate seetõttu vähem magada, on see pikemas perspektiivis nii teie suhtele kui tervisele kasulik, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Ajakirjas Nature Communications avaldati uurig, mis tõestab, et ühegi tüli lahendamist ei tasu lükata järgmisesse päeva, sest arvestades seda, kuidas aju magades töötab, ei tule see teie suhtele sugugi kasuks.