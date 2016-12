Kui harilikult pole püütoni lõunasöök uudislugude teemaks, siis Lõuna-Floridas juhtunu väärib kindlasti kajastamist, kuna tegemist polnud tavalise püütoni, ega ka mitte tavalise einega.

Nimelt kugistas USAs Floridas asuvas rahvuspargis ligi 5meetrine tiigerpüüton alla kolm hirve - ühe täiskasvanu isendi ning kaks noorlooma, vahendab The Telegraph. Roomajat uurinud teadlased oletavad, et kõik kolm eelpool nimetatut on allakugistatud 90 päeva jooksul.

Massiivsed tiigerpüütonid vallutasid Florida 80-ndail. Usutakse, et nende levik sai alguse hooletute loomapidajate tegevuse läbi.