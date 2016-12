Kuna Nobeli kirjanduspreemia laureaat Bob Dylan ei saa 10. detsembril toimuvale auhinnatseremooniale sõita, loetakse Nobeli banketil ette tema kirjutatud kõne.

Kuna oktoobris uueks kirjanduspreemia laureaadiks kuulutatud Dylan keeldus nädalaid Rootsi Akadeemia telefonikõnedele vastamast, kahtlustati, et laulja ei suvatse sõita ka Stockholmi auhinnatseremooniale. Viimaks teatas Dylan, et ta ei saa seda tõepoolest teha, sest on sel kuupäeval hõivatud.

Nüüd andis Rootsi akadeemia teada, et USA muusikalegend on kirjutanud Nobeli tseremooniaks kõne, mille ta on neile juba saatnud. BBC Newsi teatel pole veel öeldud, kes selle ette loeb. Ameerika lauljanna Patti Smith esitab tseremoonial Dylani protestilaulu “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” aastast 1962.