Briti näitleja ja režissöör Tim Roth tunnistas, et langes poisipõlves omaenda vanaisa perversse sugukire ohvriks.

55aastane “Marukoerte” ja “Pulp Fictioni” staar on varemgi kuritarvitamisest rääkinud, kuid alles nüüd on ta valmis paljastama, et kurjategijaks oli tema isaisa. “Mu isa oli kuritarvitatud laps ja tal oli kohutav lapsepõlv,” rääkis Roth ajalehele The Guardian, lisades, et vanaisa, kes oli tema isa pilastanud, pilastas ka teda.

“Ta oli üks kuradi vägistaja. Aga keegi ei osanud sellest rääkida. Keegi ei teadnud, mida teha.” Roth ütleb, et sellepärast tegigi ta filmi “Sõjatsoon”, mis käsitleb verepilastust ja seksuaalvägivalda ühes inglise peres. “See oli suurepärane võimalus endast kurje vaime välja ajada.”