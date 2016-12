Ilmselt ei unista ükski inimene keskpärasest suhtest, kuid ometi otsustavad paljud inimesed sellisesse suhtesse jääda, kus nad on õnnetud. Miks see nii on?

Paljud inimesed on suhtes, kus nad pole kuigi õnnelikud, aga nad pole nõus ka lahku minema, et leida kaaslane, kellega tõelist õnne nautida saaks.

Portugalis asuva Minho ülikooli teadlased otsustasid uurida, miks inimesed niimoodi käituvad. Nende uuringu tulemused avaldati ajakirjas Current Psychology ning on üpriski mõtlemapanevad. Teadlaste sõnul on põhjuseks, miks inimesed ei taha lahkuda õnnetust ja kiretust suhtest, asjaolu, et nad lihtsalt ei taha maha visata aega, raha ja jõupingutusi, mida nad on sellesse suhtesse investeerinud.