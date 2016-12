Kose vallas Karla külas juhtus avarii, mille käigus paiskus sõiduauto Nissan jõkke.

Sündmuskohal viibiva Õhtulehe reporteri sõnul on tee sündmuskohal ülimalt libe. Sõidukil olid all naelrehvid. Pidurdusmaa on ligi 30 meetrit pikk.

(Geidi Raud)

(Geidi Raud)

Autos viibis viis inimest, kes said kergemaid vigastusi. Kiirabi vaatas maasturis viibinud reisijad üle.

(Geidi Raud)

Avariis osalenud kiidavad sündmuspaiga vahetus läheduses asuva majapidamise pererahvast, kes lubasid kannatanud tuppa sooja.