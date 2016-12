Järgmise aasta Oscarite tseremooniat juhib populaarne USA teletäht Jimmy Kimmel.

49aastasele Kimmelile tuleb tegus aasta: oma saate esmaspäevases jaos teatas ta, et tema abikaasa Molly McNearney ootab teist last. “Palju õnne mulle! Olen Oscarite juht ja seksisin kah veel. Teismelise poisina poleks ma kumbagi võimalikuks pidanud,” lõmpsis Kimmel. “Käisime ultrahelis – see on naljakas, sa juba nuhid oma lapse järele -, aga palusime, et meile ei öeldaks, kas tuleb poiss või tüdruk. Mõtlesime, et las laps otsustab ise,” vahendab Daily Mail.

Jimmyl ja Mollyl on kaheaastane tütretirts Jane. Esimesest abielust on Kimmelil kaks vanemat last: poeg Kevin ja tütar Katie.