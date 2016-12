Kõik naised teavad, et maailmas on rinnahoidjast ka mugavamaid asju olemas, mistõttu tasub mõelda, kas äkki tasub rinnahoidjast üleüldse loobuda.

Enamik naistel on oma rinnahoidjaga armastuse-vihkamise suhe. See aitab küll gravitatsiooni vastu, kuid on samas peaaegu alati ebamugav. Veebiportaal List tõi välja mõned põhjused, miks tasub kaaluda rinnahoidjast üleüldse loobumist.

1. See on seksikas ja näitab, et tegemist on enesekindla naisega.