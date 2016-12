Popstaar Lady Gaga tunnistab, et 19aastaselt üle elatud vägistamise tagajärjed annavad tal endiselt tunda.

“Kannatan vaimuhaiguse all – kannatan traumajärgse stressihäire all,” rääkis superstaar külaskäigul New Yorgi kodutute geinoorte varjupaika. “Ma pole seda kunagi varem kellelegi öelnud,” lisas 30aastane superstaar saate “Today Show” reporterile.

Lady Gaga ütles, et teda on aidanud arstide, pereliikmete ja sõprade heasoovlikkus. “See tõesti päästis mu elu,” rääkis lauljanna, kes oli varjupaigaelanikele kinke jaganud. Staar kannatab oma psühhiaatrilise probleemi all enda sõnul iga päev. “Meditatsioon aitab mul rahuneda.”

Hiljem kirjutas Gaga Twitteris, et jagas maailmaga üht oma suurimat saladust. “Saladused teevad sind häbist haigeks.”