Rootsi paremäärmuslik erakond Rootsi Demokraadid viskas välja Bonnieri ajakirjandusgrupi tegevust piirata soovinud riigipäevasaadiku, teatas Aftonbladet.

Anna Hagwall esitas septembris seaduseelnõu, et lõpetada riiklike toetuse maksmine Bonnieri meediagruppi kuuluvatele väljaannetele. Kontserni kontrollib juudi päritolu perekond ja sellele kuulub eri riikides ligemle 180 meediaettevõtet.

Hagwall põhjendas oma ettepanekut sellega, et ükski etniline grupp, firma ega perekond ei tohiks kontrollida suuremat osa kui viit protsenti meediast

Rootsi Demokraatide esimees Jimmie Akersson tegi avalduse, milles kinnitas, et partei on pikka aega näinud vaeva, et ühiskonnast kaoks juudivastasus. Ta lisas, et Hagwall on teinud Rootsi Demokraatide mainele suurt kahju.