Kui Soomes on 351 ja Rootsis 431 kauplust, kust saab kanget alkoholi osta, siis mitu sellist poodi on Eestis? Paku oma arv arvestades ka seda, et Soomes on 5,4 ja Rootsis 9,8 miljonit elanikku.

Meil on neid kokku 2724!

Kahjuks ei ole aga õnnestunud vähendada alkoholi liigtarvitajate hulka. Näiteks eelmisel aastal suri otseselt alkoholikahjude tõttu Eestis 662 inimest.

