"Minu suur vabandus Eesti inimeste ees. See on esimene asi, mis ma saan erakonna esimehena öelda," nentis Jüri Ratas seoses juba teise kriminaalsüüdistusega, mis Keskerakond saanud.

"Minu signaal erakonnale on see, et Keskerakond saaks tavaliseks erakonnaks, kes ei võitle iga päev kohtus. Esimeheks kandideerides ma ju aimasin neid protsesse, mis võivad hakata juhtuma. Mul ei ole palju aega, et tuua erakond välja nendest väga suurtest rahalistest probleemidest – ja tuleb tunnistada, et ka mõningatest hämaratest tehingutest, mida erakonna teatud juhtpersoonid on teinud," rääkis Ratas.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.