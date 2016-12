Kui algselt plaanis uus võimuliit kehtestada autodele esmaregistreerimisel riigilõivu, siis nüüdseks on jõutud kavani maksustada 2017. aasta juulist ka omanikuvahetust, edastab ERRi uudisportaal.

"Mootorsõidukite registreerimise tasu tuleb kõikidele sõidukitele, välja arvatud enam kui 3500 kilogrammise massiga veokid, bussid ja traktorid," rääkis rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov pressibriifingul.

"Osaliselt on CO2-põhise maksustamise probleem see, et osal autodest see näitaja lihtsalt puudub passis. Kui näitaja puudub, maksustatakse kilovatipõhiselt," sõnas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu.

"Järelturutehinguid on aastas ligikaudu 121 000 ning tüüpiline registrist kustutamise vanus on ligikaudu 20 aastat," märkis ta.