Eesti kaitseväe ülem, kindralleitnant Riho Terras peab kodumaist innovatsiooni Eesti jaoks heaks võimaluseks. "Themis Adder on suur võimalus viia Eesti nende riikide sekka, mis pakuvad tänapäeva lahinguväljadele uusi tehnoloogiaid ja lahendusi,“ kiitis Terras.

Eesti sõjaväe testitud kaugjuhitav Themis Adder on roomik, mis liigub maad mööda, kirjutas Ilta-Sanomat . Firma Milrem arendatud sõiduk on varustatud automaatrelvadega CIS 50MG, kuid sellele sobituvad ka väiksema- või suuremakaliibrilised relvad .

Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutab, et Eesti kaitsejõud on katsetanud esimest korda mehitamata lahingsõidukit.

Milrem on AS SEBE 2013. aastal loodud tütarettevõte, mille missiooniks on olla usaldusväärne partner kaitse- ja julgeolekusektoris, pakkudes rasketehnika tervet elutsüklit haldavaid teenuseid ning kliendikeskset tootearendust, tutvustab firma end oma kodulehel.