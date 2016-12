Neli hinnalist viiulit, üks altviiul ja tšello ootavad Eesti muusikute puudutust, mis võluks neist välja maailmatasemel helidemängu. Need kuus haruldust – 300 kuni 400 aastat vanad – on Eesti Pillifondi seeme, millest peaks välja kasvama Eesti väärispillide kuldliiga. Pillikogu on Eesti muusikatippude kasutuses, seetõttu ei tohiks enam kellegi edu jääda tippinstrumentide puuduse taha.

KUUS ILUDUST: Eri Klasi mõtte vili – tema oli see, kes neli aastat tagasi tera mulda viskas ning Swedbank, Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Paavo Järvi selle saagi üles korjasid. Aasta tagasi oli juba fond valmis. (Alar Truu)

Ilmselt on kuuest muusikariistast, mida fond eile avalikkusele esitles, kõige väärikamad kaks viiulit, mille valmistasid 18. sajandil kuulsa Gaglianode perekonna pillimeistrid. Viimastel aastatel on Gagliano viiuli eest oksjonitel makstud isegi 300 000 eurot.

Eesti Pillifondi muusikariistu ei ostetud siiski oksjonilt, vaid soetati Eesti ettevõtjate toel hinnapakkumise teinud müüjalt. Fondi juhatuse liikme Marje Lohuaru sõnul läksid pillid kokku maksma 800 000 eurot.

Marje Lohuaru (Alar Truu)

Kolm pilli osteti Itaaliast, kaks Prantsusmaalt ja üks Suurbritanniast. Pille hoiab fond turvalises hoiuruumis, et pikanäpumehed kallitele instrumentidele ligi ei pääseks.