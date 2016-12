Eile teatas Taavi Rõivas, et loobub Reformierakonna esimehe kohast. Jaanuari alguses toimuval erakonna üldkogul valitakse uueks esimeheks tõenäoliselt kas Hanno Pevkur või Kristen Michal.

Taavi Rõivas ütles eile avalikus kirjas erakonnakaaslastele, et teeb juhatusele ettepaneku kutsuda aasta alguses kokku Reformierakonna üldkogu, kus selgub uus juht. Õhtulehele teadaolevalt koguneb üldkogu seitsmendal jaanuaril.

Reformierakonna liige, endine poliitik Meelis Atonen märgib Rõivase tagasiastumise kohta: "Ma isiklikult arvan, et ta tegi õige otsuse, et tagasi astus. Tegi suhteliselt kiired ja õiged järeldused. See on fakt, et valitsus lagunes. Poliitikas ikka öeldakse, et on vaja poliitilist vastutust.

Vot see ongi nüüd poliitiline vastutus. Ta peab mõtlema, kas see oli tema probleem, tema isikust tingitud. Kui ei olnud, siis on õige jätkata. Antud juhul sai Taavi Rõivas ilmselt aru, et sellel ongi teatud seosed tema isikuga."