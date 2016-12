Eesti Pillifond esitles täna Tallinnas Kadrioru lossis koostöös investoritega soetatud esimest kuut ajaloolist väärtpilli, mis antakse pillifondi vahendusel konkursi korras Eesti muusikutele rendile. Instrumendid on valmistatud 17., 18. ja 19. sajandil. Täna avaldas Eesti Pillifond ka pillidele kandideerimise tingimused.

"Pillifondi eesmärgiks on olnud ajalooliste ja väärtuslike pillide leidmine ning nende kokkuviimine Eesti investoritega, kes on huvitatud Eesti muusikakultuuri arendamisest ning ei pelga täiesti uut investeerimisvaldkonda," rääkis Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru. "Investorid, kes annavad instrumendid pillifondi vahendusel Eesti interpreetide kasutusse, avavad interpreetidele võimaluse maailmatasemel edukalt esinemiseks. Kõrge kvaliteediga keelpilli omamine on hädavajalik eeldus, et läbi lüüa rahvusvahelises tippkonkurentsis orkestrandi, kammermuusiku või solistina,“

"Kõik pillid peale keelpillide muutuvad aja möödudes kasutuskõlbmatuks. Ajalooliste tippmeistrite valmistatud keelpillide kvaliteet aga tõuseb ajas märkimisväärselt ning need muutuvad muusikamaailmas aina hinnatumaks. Lisaks kvaliteedile tõuseb aja jooksul ka pillide väärtus, kuna ajaloolisi keelpille on maailmas hinnanguliselt säilinud vaid 7000 ringis,“ ütles Eesti Pillifondi nõukogu aseesimees Toomas Velmet.