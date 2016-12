Oktoobris pankrotistunud kiirlaenufirma MiniCredit klientidele helistatakse ja saadetakse kolmandate osapoolte kaudu laenu sissenõudmisteateid. Kui laenusaajad kannavad raha kolmandatele isikutele, mitte laenuandjale, peavad nad maksma topelt.

MiniCrediti pankrotihaldur Martin Krupp ütleb, et pettuse ohvriks võib langeda mitu tuhat ASi MiniCredit laenuklienti. See tähendab rahaliselt sadu tuhandeid eurosid. Osa laenuvõtjaid on juba petta saanud.

"Tegelikkuses tähendab see kahjuks seda, et tagasimaksed ei tühista laenuvõtja võlgnevust MiniCrediti ees, vaid see kahekordistab võlakoormust," nendib Krupp. Enamasti on laenusummad jäänud 50–500 euro vahele.

Oktoobris pankrotistunud kiirlaenuandja ASi MiniCredit klientidele väljastatud laene püütakse sisse nõuda kolmandate juriidiliste isikute kaudu, nagu OÜ DirectCom, Credit Inkasso OÜ ja OÜ Postilennuk.