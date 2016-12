Kaks noormeest peksid oma purjus tuttava Balti jaama juures nii läbi, et möödujad olid veendunud, et ohver on surnud. "Tema pea oli peksjatele jalgpalli eest," meenutas üks pealtnägija jubedat vaatepilti. Ohver jäi siiski ellu, peksjaid ootab ilmselt pikk vanglakaristus.

Eile algas Harju maakohtus protsess Vladimir Astafjevi (25) ja Mikhail Kutuzovi (26) üle, keda süüdistatakse julmas mõrvakatses. Prokurör leiab, et nende eesmärk oligi tuttav noormees tappa ja paljaks varastada.

Väliselt paistsid kleenukesed noorsandid eile kohtupingis puhtad kui prillikivid – nad naeratasid pidevalt ja sarnaselt ühe poliitikuga oli Vladimir selga tõmmanud heleda kampsuni. Toimepandud tegu räägib noormeestest aga muud.

Kohtus näidati Balti jaama ja selle ümbruse turvakaamerate pilte möödunud aasta 9. jaanuari pärastlõunast. Vladimir ja Mikhail kõnnivad seal ringi ja ühel hetkel liitub nendega Vadim. Kuigi kaamera on kaugel, on ikkagi aru saada, et Vadim on purjus. Ta tuigub edasi-tagasi.