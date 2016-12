Presidendi kantseleis pandi täna jõuluehteisse kuusepuu, mille kinkis neile RMK.

"Ehtisime täna koos presidendi kantselei töötajatega jõulukuuske. Tänavune kuusk on RMK kingitus ning see on kasvanud Anija vallas Vetla külas," rääkis Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Nagu piltidelt näha võime, ehtis president jõulupuud talle omase särtsu, pühendumuse ja õhinaga.