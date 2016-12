Eesti liikmekandidaadil Juhan Partsil tuli Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli komisjonile ligi tunni aja jooksul aru anda Estonian Airi ja EASi küsimustes. Hoolimata sellest, et Parts pidi muu hulgas ka selgitama, miks saatis Eesti kandidaadiks just meessoost esindaja, sai Partsi kandidatuur salajasel hääletusel kahe kolmandiku komisjoni liikmete häältest.

Mitu komisjoni liiget viitasid Partsilt aru pärides sellele, et kontrollikoda vajaks rohkem naisliikmeid, mille peale Juhan Parts vastas, et ta ei saa paraku oma sugu vahetada, vahendas kirjutas ERRi uudisteportaal. Tõsistest küsimustest tulid esile Estonian Airi ja EASi toetust Ärma talule puudutav ehk Partsi võimalikud eksimused varasematel ametikohtadel.

Pärast Partsi vastuste ära kuulamist ütles europarlamendi sakslasest saadik Ingeborg Grässle, et tal on väga hea meel, et ta Partsi kuulis: "Arvasin alati, et Saksa poliitika on keeruline, aga tundub, et Eesti poliitika on veel keerulisem".