Olen nõus, et Jüri Ratas poleks pidanud Martin Repinskit põllumajandusministri tooli istutama, aga masendav on see, et Repinski väljajuurimise kampaanias on kasutusele võetud tema alaealisena toime pandud kuritöö.

Kes on vähegi ajakirjanikuna kohtulugude kirjutamisega kokku puutunud, teab, et alaealiste kuritegudest kirjutades ei märgita süüaluse nime ja fotograafilgi palutakse teha pilt pigem selja tagant või töödeldakse nägu pildil ruuduliseks.

Me ei leia alaealiste nimesid kohtuistungite ajakavast ning ka avalikes kohtuotsustes asendatakse alaealise kurjategija nimi initsiaalidega. Miks nii? Aga loomulikult selle pärast, et alaealine ei vastuta oma tegude eest samal määral kui täiskasvanu ja lapsena tehtud lollus ei tohiks jätta külge märki, mis takistaks meelemuutust ja arenguvõimalusi hilisemas elus. Täpselt seda võimalust ongi Repinski kasutanud, aga ajakirjandus (ja mis eriti kurb, et rahvusringhäälingu algatusel) tõi ametlikult kustutatud mineviku välja.

Kui selle kloostri nime alt sooritatud lapsiku pettuskatse eest määratud karistuse nimetamine üldse tähelepanu väärib, siis ainult positiivses võtmes – jah, on võimalik pattu kahetseda ja oma elu muuta. Need, kes nõuavad selle pärast Repinski tagandamist, oleks ilmselt rahul, kui nooruk oleks praegu paadunud pätt ja uuesti vanglas.