Taavi Rõivas tuli välja juba mõnda aega sosistatud uudisega, et lahkub ka Reformierakonna juhi kohalt – erinevalt peaministriametist sedapuhku vähemalt ilma avaliku võitluseta ja perekesksuse sildi all. Samal ajal kihutab värske valitsuse põllumajandusminister Martin Repinski kui Ameerika mägedel, pannes peaminister Jüri Ratase üha ebameeldivamasse olukorda – ühelgi hommikul advendikalendrit avades ei tea, milline üllatus sealt vastu vaatab.

Eelmise nädala lõpul Repinski alaealisena saadud kriminaalkaristuse ilmsikstulekul ilmutas isegi opositsioon Jürgen Ligi suu läbi mõistmist. Kui inimene on noorusrumaluste eest vastutust kandnud ja teinud sellest vajalikud järeldused, siis ei tohiks see kogu tema edasist elu ära rikkuda. Tegu pole küll sama kaalukategooria tähtedega, kuid Ameerikaski on valmis välisministriks saama erukindral, kes pidi vaid mõni aasta tagasi salajaste materjalide levitamise eest ametist lahkuma. Eestilgi pole mingit põhjust olla paavstilikum kui paavst ise ja eksinu peab saama uue võimaluse. Seega – kui Ratasel oleks olnud soovi Repinski välja vahetada, pidanuks seda tegema juba kitsefarmi skandaali puhkedes. Tema meeskondki on skandaalide kiuste töötanud usinalt, tuues mängu nii nunnakloostri moraalse toe Repinskile, tema ema küüditamise loo kui ka põllumeeste toetusavalduse ministrina jätkamiseks.

Nii teataski Repinski juba pärast vestlust Ratasega: peaminister olevat otsustanud, et põllumajandusminister jätkab oma ametis. Järjekordne skandaal näiski lahenenuna, kui poleks järgnenud kindlustusfirma avaldust, et erinevalt Repinski väidetest pole ta maksnud alusetult saadud hüvitusest sentigi tagasi ja nad pöördusid novembris kohtusse. Kui noorusea patud saab ja tuleb andeks anda, siis ministriametis valetamine – kui kindlustusfirma jutt tõeks osutub – paneb Ratase kõigest kümmekonna päeva jooksul juba kolmandat korda üha ebamugavamasse seisu. Ei tahaks olla Ratase nahas, kes on hamletliku valiku ees: kas neelata alla Repinski vassimine kindlustusfirmaga või pärast hommikust otsust Repinski jätkamise kohta vabastada ta õhtul ikkagi ametist. On selge, et peaminister ei saa jääda kitsevalitsuse koosseisus Repinski varju taustatantsijaks.