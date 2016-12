Tulevik on masendav, sest aastaks 2020 on plaanitud tõsta maagaasiaktsiisi 134 protsenti. Ei arvestata isegi Euroopa Liidu koostatud aktsiisimaksumäärade võrdlust, kus on välja toodud, et Eesti on juba praegu üks kõrgema aktsiisimääraga liikmesriike. Lätis ja Leedus on see mitu korda väiksem. Samas on Lätis vabastatud katmikalad gaasiaktsiisist, kuid Eestis on nende aktsiis pidevas tõusus. Nii võib juhtuda, et aiasaaduste tootmine ei tasu ennast varsti enam ära. Maagaas on keskkonnasõbralik kütuseliik. 1998. aastal prognoosis riigikogu maagaasi tarbimise kasvu, sest see on keskkonnasõbralik kütuseliik.

2016. aastal langetas Eesti Gaas kodutarbijatele müüdava maagaasi hinda, mis andis soojatootjatele soodsa võimaluse kasutada seda kütteks. Samuti andis see bussifirmadele suurema kindluse võtta kasutusele keskkonda vähem saastavad maagaasil töötavad autobussid. Aga uus valitsus nullis kõik lootused. Plaanitav jõhker aktsiisimäära kerkimine toob kaasa toasoojaarvete kasvu ja elukalliduse tõusu, mis pärsib Eesti majanduse arengut.

See paneb soojatootjaid, kes kasutavad maagaasi korteritele ja eramutele soojatootmiseks, täbarasse seisu. Samuti satuvad raskesse olukorda väikesepalgalised pered ja pensionärid. Aktsiisitõus lükkab hoo sisse toiduainete hinna kerkimisele.

Eesti riigi toetuste ja aktsiisipoliitika on taastuvenergiaalane lobitöö. Samas peaksime tegema kõik, et hindade tõus ei viiks riiki upakile. Maagaasi suurema tarbimisega on meil võimalus säästa keskkonda, hoida Eesti loodust puhtana, jätta metsa, turvast ja põlevkivi ka järeltulevatele põlvedele – see võimalus on praegu maagaasina olemas.