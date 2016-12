Soome tänast iseseisvuspäeva varjutab nädalavahetusel Imatras toimunud kolmikmõrv.

Soome politsei kordas eile taas, et ei näe sellel veretööl poliitilist ega ideoloogilist motiivi. Senine uurimine näitab, et kohalik 23aastane mees valis kolm ohvrit juhuslikult ja teda sundis tegutsema sotsiaalne tõrjutus.

Samuti on mõrvaril viimasel ajal olnud probleeme vaimse tervisega. Ajaleht Ilta-Sanomat märkis, et kolmikmõrvar on olnud ka varem vägivaldne.

Nii mõisteti talle 2013. aastal pussitamise ja ohvrile ohtlike vigastuste tekitamise eest kolm aastat ja kaks kuud vanglakaristust. Tookord tunnistati pussitaja süüdivaks.