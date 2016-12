Tema surnukeha leiti hommikul Dreisami jõest umbes 1,5 kilomeetri kaugusel ühiselamust. Lahkamisel selgus, et Maria oli vägistatud. Tema surma põhjuseks oli uppumine. Surnukehalt leiti ka mõrvari DNA .

Politsei moodustas juhtumi uurimiseks 63liikmelise erikomisjoni Dreisam. Uurimise käigus küsitleti 1400 inimest ja vaadati üle kümned tunnid valvekaamerate materjale.

Otsustavaks asitõendiks sai kuriteokohalt põõsastikust leitud 18,5 sentimeetri pikkune süsimust juuksekarv, mis osaliselt oli blondeeritud.

Sarnase soenguga noormees oli jäänud 16. oktoobri esimesel tunnil Freiburgis trammiliinil S1 valvekaamera salvestisele. 30. novembrist koondas politsei kõik jõud salvestisel märgatud noormehe otsinguile.

Läinud reedel, 2. detsembril kandsid otsingud edu. Kuigi kahtlusalune oli oma välimust muutnud, suutsid politseinikud ta tuvastada. Seejuures ristus otsitava kurjategija tee politseipatrulliga juhuslikult. Tabatult võeti kohe DNA-analüüs ja juba sama päeva õhtul sai selgeks, et just sama noormehe DNA oli ka Maria surnukehal.

Laupäeval andis politsei Freiburgis teada, et vahistatud kahtlusalune on pärit Afganistanist. Ta saabus üksi illegaalselt Saksamaale mullu novembris ja oli siis veel 15aastane. Praegu on ta 17aastane.

Noormees elab Saksa riigi kulul Freiburgis Littenweileri linnaosas hooldusperekonnas.

Uurijad ei tea veel, kas Maria langes juhuslikult noormehe ohvriks või olid nad tuttavad. Kahtlusalune on seni otsustanud ülekuulamistel vaikida. Freiburgi politseijuht Peter Egetemaier arvas pressikonverentsil, et tõenäoliselt oli neiu lihtsalt valel ajal vales kohas.

Saksa meedia ei välista võimalust, et pagulane oli tulnud teadlikult just Mariat otsima. Elasid nad ju mõlemad Littenweileri linnaosas. 19aastane Maria ühiselamus ja 17aastane põgenik hooldusperekonnas.

Ajalehe Bild andmetel kulus tõsimeelne katoliiklane Maria suletud Facebooki gruppi Freiburgi Põgenikeabi. Tema Brüsselis Euroopa Liidu juures töötavad vanemad aga palusid matustele lilli mitte tuua ja teha hoopis annetus seltsile, mis toetab Freiburgi põgenikekodu.

Vanemad rõhutasid surmakuulutuses, et Maria oli 19 aastat nende perekonna ainus suur päikesekiir.

Saksa meedia ootab ka vastust küsimusele, kes tappis 6. novembril Endingenis tervisejooksul olnud 27aastase Carolin G, kes oli samuti enne surma vägistatud.

Kuna Endingen asub Freiburgis linnulennul vaid paarikümne kilomeetri kaugusel, siis ei ole välistatud, et Maria mõrvar tegutses ka Endingenis. Politsei seost nende kahe kuriteo vahel ei ole seni leidnud.

Avalik-õiguslik meedia kriitika all

Maria vägivaldne surm ja tema mõrvari otsingud olid Saksamaal pidevalt meedia tähelepanu keskmes.

Seda kummalisem tundus sakslastele, et avalik-õiguslik telekanali Das Erste peauudissaates "Tagesschau" kahtlusaluse tabamisest ei räägitud.

Sotsiaalmeedias avaldati selle peale häälekalt pahameelt. Leidus ka neid, kes arvasid, et "Tagesschau" vaikis seksuaalmõrvari tabamisest seepärast, et ta on noor põgenik.

"Tagesschau" peatoimetaja Kai Gniffke vastas kriitikale, et nende saade kajastab olulisi üleriigilisi ja välismaa uudiseid. See mõrv oli aga regionaalne uudis.

Pealegi toimub Saksamaal igal aastal ca 300 mõrva ja nad ei jõua ega taha kõigist nendest rääkida.

Peatoimetaja lükkas ühtlasi tagasi kriitika, et "Tages­schau" lähtus uudisest vaikimisel kurjategija põgenikustaatusest.

Saksamaa suurima tiraažiga ajaleht Bild tunnistas, et paraku leidub põgenikke, kellest saavad mõrvarid, kuid enamik põgenikke on rahumeelsed ja soovivad vaid inimväärset elu.

Samas jääb faktiks tõsiasi, et poleks mõrvar mullu Saksamaale tulnud, siis ei oleks ta saanud seal ka tappa ja tema ohver oleks elus.