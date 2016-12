Kuubas Santiago de Cubas Santa Ifigenia kalmistul märgib suur hauakivi pühapäeval maetud Fidel Castro hauaplatsi.

Kuna Fidel Castro eemaldati riigi juhtimisest kümme aastat tagasi, siis on Kuuba selle ajaga läbi teinud märkimisväärseid muutusi. Nüüdseks on Kuuba revolutsiooni ikooniline liider kadunud igaveseks ja see teeb võimalikuks veelgi suuremad ümber­korraldused.

Maailm arvab, et Kuuba juhtkond isegi ei kaalu tagasipöördumist Fideli-aegse fanaatiliselt ja raudse käega juhitud režiimi juurde, kuid oma revolutsioonilistest printsiipidest väga lihtsalt ka ei taheta loobuda.