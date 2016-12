Sotside ja IRLi ühendus on tegelikult omast kohast peaaegu ideaalne diil, made in heaven (taevas sõlmitud – toim), nii-öelda. Esimesed teavad, kuhu raha panna ja teised peaksid teadma, kust teda võtta. Kuna IRLi vaimne tuumik on diplomeeritud ajaloolased, siis ei pruugi nad küll teada seda, kust tuleb raha praegu, aga nad peaksid teadma, kust on seda võetud ajalooliselt. Kuna nende mõtted ja meeled on nüüd värske valitsuse askeldustes, siis võtan ajaloolise meenutuse tänamatu töö hetkeks enda peale. Selle asemel, et lugeda majandusajaloo raskeid raamatuid ja õpikuid, tuletan meelde kõigi aegade ühe innovaatilisema ja sirgeseljalisema maksude väljamõtleja Peeter I kehtestatu. Viidates sellelegi, et Peeter ei sussutanud maksudest kõrvalehoidjatega ja ega andnud maksupuhkust: maksudest kõrvalehoidja eluniidike katkes opritšnikute mõõga ja kirve läbi ilma vastuväiteid kuulamata ja tema abikaasa oma samuti – arusaadavatel põhjustel umbes veerand tundi hiljem enamasti pooduna. Selle tegi see lihtsaks, et polnud vaja maksuprotsenti rehkendada – asjaks läks kõik, mis õue peal oli ja seda, mida ei jõudnud ära tassida – kukk räästasse. Viivis ja leppetrahv nii-öelda.

Meenutame, et opritšnikute-finantsistide loosung oli – „Sõna ja tegu!“ ja see puudutas eriti maksumaksmist. Niisiis, missugune oli Peetri sõna? Igavad teemad, nagu käibe-, tulu-, kinnisvara vms maksud jätame kõrvale, seda me oskame ka ise ja Peeter Suurel on nad kõik olemas – astmete ja astmeteta. Mõõk on üldse väga suur võrdsustaja.

Kõigile vanadele ja endiselt kehtivatele lisanduv suhkrumaks on uudne, aga – ajalugu näitab, et ikkagi suhteliselt pehmekene, võrreldes sellega, mida saaks veel maksustada. Niisiis – sõna on Peeter Esimesel. Kirjutab Tsaari-Venemaa tuntud poliitik – kadettide partei juht ja ajaloolane Pavel Miljukov: 1. Maks vapiga kirjaplankidele. Muudele paberitele kirjutatu oli kehtetu. Templimaksu eelkäija. 2. Sünnimaks – laps sündis: maksa. 3. Surmamaks – suri sugulane: maksa. 4. Abiellud – maksa. Peeter ei taibanud, et lahutamismaks võinuks olla surmamaksust eraldi, sest lahutusi justkui eriti ei saanud olla. 5. Nisumaks. 6. Küünlamaks (umbes nagu Eesti Energia võrgutasu). 7. Hobusemaks – maksab omanik. 8. Hobusenahamaks – nülgisid oma surnud hobuse: maksa. 9. Hobuseloogamaks. 10. Muude hoburiistade maks. 11. Maks habeme kandmise eest. 12. Maks habeme mahaajamise eest. 13. Eraldi maks vuntside eest (ka siis, kui nende eest oli koos habemega makstud). 14. Majamaks (Moskvas). 15. Mesilaste maks (igal pool mujal). 16. Voodi ostmise maks. 17. Saunamaks. 18. Võõrastemaja maks (s.t. majutusteenuse maksustamine). 19. Korstnamaks (igalt korstnalt). 20. Joogiveemaks. 21. Arbuusimaks (meil ei saa seda kehtestada, asenduseks oleks kartulimaks – mis Peetri ajal kah kehtestati – alkoholiaktsiisi asemel, sest juriidiliselt oli alkohol keelatud! Uskuge või mitte – Peeter oli ametlikult justkui joomise vastu, erand oli – asutatav merelaevastik, kus joomine pidi kaasa aitama meeskonna ühtsuse tekkele. Ja teine erand: tatarlaste asumid – sealt ka kõrtsi nüüdisaegne nimi – kabakk. 22. Kurgimaks. 23. Kirstumaks (kuna matusemaksu korjajad märkasid, et matustel on miski, mis pole veel maksu all). 24. Aktsiisid: tökat, harjased, malelauad, lina, mõistagi sool (muide – see, erinevalt suhkrust oli arukas maks), kriit, kalamaksaõli, lihtsalt kala (kalapüük oli eraldi maksu all). 25. Jne, jne. Kristliku inimesena karistas ta maksust kõrvalehiilivaid kloostreid leebemalt: munki ei tapetud, vaid aeti soldatiteks, mis oli riigile kasulik lausa mitutpidi ja oli kah omamoodi maks. Ma ei taha väita, et see kõik oli halb: Peeter I abikaasa, neiupõlves Rõngu Marta, imperatriss Katariina I on seesama Katariina, kelle järgi on nime saanud Kadriorg ja selle lossid. Ta on kõigi aegade kõrgeim Eesti- (täpsemalt Liivimaa) soost poliitik – impeeriumi riigipea. Euroopa Komisjoni asepresident on sellest suurusest mitu järku madalamal. Olen siinkohal loetlenud pisikese osa sellest, millest on kirjutanud ka Peetri reformide andekas kriitik ajaloolane Aleksandr Buškov oma lühikeses (!) loetelus Peetri maksudest.