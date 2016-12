Kaks noormeest peksid purjus tuttava Balti Jaama juures nii vaeseomaks, et möödujaid olid veendunud, et ohver on surnud. „Tema pea oli neile jalgpall,“ meenutas üks pealtnägija õõvastavat vaatepilti. Õnneks jäi ohver siiski ellu ja peksjaid ootab tõenäoliselt pikk vanglakaristus.

Täna algas Harju maakohtus protsess Vladimir Astafjevi (25) ja Mikhail Kutuzovi (26) üle, keda süüdistatakse julmas mõrvakatses. Prokurör leiab, et nende eesmärk oligi tuttav noormees tappa ja ta paljaks varastada. Väliselt paistsid kleenukesed noorsandid kohtupingis puhtad kui prillikivid – naeratati pidevalt ning sarnaselt mõnele poliitikutele oli Vladimir justkui patulunastuseks tõmmanud selga heleda kampsuni.

Nende tegu on aga kõike muud kui süütu. Kohtus näidati Balti jaama ja selle ümbruse turvakaamerate pilte tänavuse aasta 9. jaanuari pärastlõunast. Vladimir ja Mikhail kõnnivad seal ringi ja ühel hetkel liitub nendega Vadim. Kuigi kaamera on kaugel, on isegi nii aru saada, et Vadim on purjus. Ta tuigub edasi-tagasi. Ühel hetkel väljub ta Statoilist ning jääb ukse ees seisma – taamal paistab trammipeatus, kõrval on kioskid ja kiviviske kaugel bussipeatuste platski. Kuigi on talv, tõmbab noormees jope seljast, kuid ei suuda seda enam tagasi selga pannagi. Ühtäkki ilmuvad ta kõrvale Mikhail ning Vladimir. Esimene neist surub Vadimi maha ning jagab talle rusikahoope. Kõrval seisev Vladimir kukub Vadimi jalgadega näkku peksma.