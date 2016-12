Salatoimikud“ alustas 1993. aastal ning kestis üheksa hooaega, mis on teinud sarjast kõige kauem teleekraanil püsinud paranähtuste põnevussarja kogu teleajaloos. Samuti on peetud sarja üheks edukaimaks teledraamaks läbi ajaloo. Sarja põhjal tehti kaks täispikka kinofilmi. Seriaali keskmes on kaks FBI eriagenti, Dana Scully ning Fox Mulder, kes uurivad müstilisi, lahendamata jäänud ja paranormaalseid juhtumeid. Mulder (Duchovny) usub tulnukate olemasolusse ning on avatud paranormaalsetele nähtustele, samas kui tema teadlasest partner Scully on skeptik ning otsib ennekõike teaduslikke seletusi neile juhtumitele.

Chris Carter sai sarja idee pärast Harvardi professori raporti lugemist, mis rääkis inimestest, kes olid kogenud tulnukate poolt röövimist. Raportist selgus, et 3,7 miljonit ameeriklast usub, et neid on maaväliste jõudude poolt röövitud.

2. Päriselus on Scully (Anderson) uskuja ning Mulder (Duchovny) skeptik

Kui Carter lõi müsteeriumeid uurivat duot, tegi ta teadliku valiku, muutes väljakujunenud stereotüüpi, et naised usuvad rohkem müstilisi asju, kui mehed, seega tehes Mulderi uskujaks ning Scully skeptikuks. Päriselus on asjad aga hoopis teisiti, Mulderi osatäitja David Duchovny ei usu tulnukatesse või muusse müstilisse, kuid Scully osatäita Gillian Anderson on avatud meelega. Intervjuus the Guardianile ütles Anderson: "Kuna universum on ilmatu suur ja mõte, et me oleme ainus planeet, millel on elu, ei tundu loogiline. See ei tähenda otseselt, et tulnukad on olemas, kuid võivad olla."

3. Scully karakter on inspireeritud Clarice Sterilngi tegelaskujust filmist "Voonakeste vaikimine"

Carteri põhiline inspiratsioon Scully karakteri jaoks Clarice Sterlingi tegelaskujust, filmist "Silence of the Lambs". Neil mõlemal on punased juuksed, samuti leidub sarnasusi nende riietumisstiilis ja kehakeeles. Kuid sarja arenedes muutus ka Scully karakter omanäolisemaks.

4. Telekanal Fox soovis Andersoni asendada mõne seksika tibiga

Kuigi raske on uskuda, et keegi peaks Andersoni ebaatraktiivseks, siis Foxi telekanal soovis algselt teda välja vahetada mõne seksikama ja glamuursema näitlejanna vastu. Õnneks ei nõustunud sellega sarja kirjutaja Carter ning võitles selle eest, et Anderson sarja jääks. Ta tahtis, et Scully oleks sisuga karakter, mitte järjekordne tuulepea, kes meeskarakterisse armuks.

5. Anderson filmis paljud stseenid papp-karbi otsas seistes

Kuna Duchovny on Andersonist peajagu pikem, siis stseenides, kus Mulder ja Scully teineteisele otsa vaatasid, pidi Anderson seisma karbi otsas.

6. Andersonile pakuti algselt vaid poolt Duchvony palgast

Lood Hollywoodi palgalõhest meeste ja naiste vahel ei ole kuigi uued, seega ei ole mingiks üllatuseks, et 1993. aastal pakuti Andersonile vaid poolt sellest, mida tema kaasstaarile Duchvonyle pakuti. Tal kulus kolm aastat selleks, et see palgalõhe tasa teha. Eriti kurb on see, et kui Anderson nõustus sel aastal sarja uutes osades osalema, pakuti talle jällegi vaid poolt Duchovny palgatšekist. Kuid siiski rääkis Anderson endale Duchovny’ga võrdse palga.

