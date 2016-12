Aasta kauneimal ajal ootab nii lapsi kui ka täiskasvanuid teenitud puhkus ning rõõmurohked päevad. Jõulukingid ei peaks olema jõulude kõige olulisem osa. Jõulukinkide tegemine võiks olla hoopiski lõbus ja vahva ettevõtmine, mis pakuks omamoodi meditatiivset kinkimisrõõmu. Kõige tähtsam on siiski lähedaste jaoks aega leida ning veeta nende seltsis toredad ning meeldejäävad hetked.

Detsembrikuul poodidesse minnes ootab meid suur sagimine ning üsna põhjalik kaos – kõik otsivad meeleheitlikult kõikvõimalikke kinke ning rõõm ja lõbu haihtuvad väga kiiresti. Seetõttu on paljud inimesed valinud ostlemiseks hoopis e-poed. Elektroonilistel poodidel on tõeliselt palju positiivseid külgi ning eeliseid. Seda eriti jõulde ajal.

E-poodlemine muudab elu tunduvalt lihtsamaks. Paljudel ei ole aega, et sõita kaubanduskeskustesse ning kõndida seal poest poodi, et otsida vajaminevaid kinke. Sel lihtsal põhjusel on e-poodides ostlemine nende jaoks tunduvalt mugavam. E-poodides on võimalik oste sooritada igal ajal, olenemata sellest, kus parasjagu viibid.

Teiseks suureks plussiks on asjaolu, et e-poes on tihti rohkem sooduspakkumisi ning ka tavahinnad on kaupluste omadega võrreldes tunduvalt soodsamad. Lisaks on erinevatest e-poodidest võimalik tellida uudiskirju, mis hoiavad meid parimate sooduspakkumistega pidevalt kursis.

Internetikaubamajades on tunduvalt laiem kaubavalik. Samuti on võimalik ostelda kauplustes, mida füüsilisel kujul Eestist ei leiagi. Tellitud kaup saabub kohale väga kiiresti. Lisaks on võimalik mittesobilikud tooted mugavalt ümber vahetada või täiesti tasuta tagastada ning kogu kulutatud raha tagasi saada. Nendel põhjustel võib igaüks kindel olla, et leiab kõik vajamineva kiirelt ja mugavalt just e-poest.

Siiski kehtib nii tava- kui e-poodides ostlemisel üks tähtis reegel – mida varem kingid valmis vaadata, seda vähem muret nendega jõulude lähenedes on.

Jõulupühad on kaunis aeg – leidke vahvad kingid varakult ning veetke oma lähedastega kaunid ning meeleolukad pühad.