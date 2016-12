Eesti telesarjade järjekordsed hooajad hakkavad lõpule tiksuma, paljud sarjad, nagu näiteks "Kellapid" või "Dr. Silva" on selleks hooajaks juba lõpetanud. Kuid paljude sarjade viimased osad on teleekraanidel just sel nädalal, seega vaata üle, mis juhtub eesti armastatud sarjade hooaja viimastes osades!

Sheff on nüüd oma endise abikoka Leino alluv ja see tekitab parajat segadust ja seda eriti siis, kui Leinos hakkab tärkama jonnakas ja isepäine juht. Samal ajal õnnestub aga Maksil saada enda restorani peakokaks ja see esialgu õnnistavana tundunud ülesanne muudab olemise kiiresti põrgulikuks.

Naabriplika (Kanal 2, kl 21:30)

Koleda kriginaga veereb Tallinnast Esna suunas hirmus haldusreform, mis ähvardab lömastada oma teel kõik elava. Vallavanem ja Kerepa asuvad edeva elukaga ennastsalgavasse võitlusse, kuid vastase väed on ülekaalus. Viimases hädas pöördub vallavanem oma venna kirikõpetaja poole, keda Esnas on tänu tema ettenägelikkusele hakatud kutsuma ka Võimsaks Viktoriks. Kirikõpetaja annab pahaaimamatult vallavanemale nõu, hoida looduse poole. Kuid vallavanem saab sellest omamoodi aru ja asub tegutsema. Napsitrallid kaasatakse nagu juhuslikult looduvaatlustesse ja loomulikult leiavad nemadki võimaluse oma igapäevane õlletilk ausalt välja teenida. Aga haldusreform ei halasta! Kui Esnasse saabub salapärane audiitor, jääb vallavanem siiski ilma oma tööst, vallast ja tulevikust. Selle väga kurva loo käigus elab meie kangelane läbi pettumuse, valu, reetmise ja leiab endas taas jõudu muistsete eestlaste kombel uuesti otsast alustada. Ainult tõeline armastus päästab maailma! (Ja möödaminnes ka Esna.)

Teisipäev

Siberi võmm (Kanal 2, kl 21:30)

Shibari show’l ehk jaapani erootilise sidumiskunsti õhtul sureb kinniseotud modell Kyoko. Esmapilgul kahtlustatakse poomissurma sellesama sidumisnööri abil. Ähvardav oht Venemaalt tuleb Viktorile üha lähemale. Viktor ja Eeva on sunnitud pagema metsatallu, kus Kotkas ja Haller neile kaitset organiseerivad. Doktor Nilsen on saanud jälile diagnoosile, mida Viktor on püüdnud siiani iga hinna eest varjata. Ent Viktori elus leiab aset ka mitu väga suure plussmärgiga sündmust. Rita ja Tammets peavad pulmaplaane ning osa lõpus ilmub välja üks kadunud hing, kes toob Viktorile väga häid uudiseid.

Padjaklubi (Kanal 2, kl 21:30)

Beebiooper. Maria on öösel üksi bussijaamas, kui tunneb, et lapsuke hakkab sündima. Misha tõttab Mariale appi ja püüab tüllikeeranud Padjaklubi uuesti kokku ajada. Ka tulevane isa Illimar on jäljetult kadunud. Tüdrukud peavad kiiresti Maria haiglasse toimetama, Illimari üles otsima ning peretüli lahendama.

Kolmapäev

Saladused (Kanal 2, 21:00)

Elu on 25-aastase Laura viinud seisu, kus ta pärast elukaaslasest lahkuminekut on kahe väikese lapse üksikemana sattunud vaesusesse ja sunnitud koos lastega oma ema juurde tõelisesse väikelinna kolima. Pagulasega raha eest abiellunud Laura seisab silmitsi tõelise õudusunäoga! Nimelt hakkab ühel päeval peig Ali oma abielumehe õigusi taga nõudma ning nõuab, et too tema eest nüüd hoolitseks.

Pilvede all (Kanal 2, 21:30)

Kertu ja Eriku kohtumine algab mõlema jaoks paljulubavalt. Liina on šokis ja Piret teeb talle ootamatu ettepaneku. Mari kohtub Kertuga, kuid ei kiida noorema õe plaane heaks. Inna mõõt saab täis ja Albert on sunnitud vastu võtma raske otsuse. Sirje tunneb end süüdi. Liina jagab Piretiga oma kahtlusi ning Erik teeb kõik selleks, et Kertut mõjutada.