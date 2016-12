"Jah, kandideerin erakonna esimeheks," teatas täna endine majandus- ja taristuminister Kristen Michal, kui partei praegune juht Taavi Rõivas tagasi astuda lubas.

"Tahan näha Reformierakonda tugeva parempoolse ja liberaalse jõuna, mis koondab algatusvõimet, ettevõtlikkust ja töökust vooruseks pidavaid inimesi. Vaadates uue valituse plaane hakata riigina inimese elu juhtima, julgen öelda, et karget ja vabadust armastavat vaadet on Eestis väga vaja ja Reformierakond seda pakub.

Olen erakonnas pea selle asutamisest, täna juhin Tallinna piirkonda ning kui erakonnakaaslased mind toetavad, siis olen valmis olema see, kes ühendab erakonna põlvkonnad ja tugevused meeskonnas, millele võrdväärset on raske leida. Uue esimehe ülesanne on ühenda partneritena meie sisuline võimekus, teadmised valitsusest, visionääride ideed Eesti paremast tulevikust ning meie organisatsiooniline tugevus.

Loomulikult soovin edu teistele kandidaatidele, näen oma tugevusena juhtimiskogemust, võimet ühendada meie erinevaid põlvkondi ja vaateid. Oma tugevustest saab igaüks vast ise rääkida."