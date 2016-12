"Ma isiklikult arvan, et ta tegi õige otsuse, et tagasi astus. Tegi suhteliselt kiired ja õiged järeldused. See on fakt, et valitsus lagunes. Poliitikas ikka öeldakse, et on vaja poliitilist vastutust. Vot see ongi nüüd poliitiline vastutus," leiab Reformierakonna liige, endine poliitik Meelis Atonen Rõivase tagasiastumisest.

"Ta peab mõtlema, kas see oli tema probleem, tema isikust tingitud. Kui ei olnud, siis on tal õige jätkata. Antud juhul sai Taavi Rõivas ilmselt aru, et sellel ongi teatud seosed tema isikuga."

Atoneni sõnul võib eeldada, et erakonna teistel juhtfiguuridel polnud Rõivasele vaja tagasiastumisotsust ette kirjutada. "Ma loodan, et inimene on nii tark, et suudab analüüsida ja hinnata," ütleb Atonen. "Väga oluline on sellest aru saada, et kui sa oled olnud peaminister, kelle valitsus laiali jookseb, või kelle partnerid lahkuvad, siis see peaminiter peabki peeglisse vaatama."