Martin Lutheri Kingi eluloofilm “Selma” on ekspertide väitel sajaprotsendiliselt ajalootruu film.

Andmeinfo veebikülg Information Is Beautiful analüüsis hiljutisi Oscari nominente stseen stseenilt ning leidis, et Ava DuVernay lavastatud “Selma” on nende seas ajalooliselt täpseim.

Kõige ebatäpsemaks tõsielusündmustel põhinevaks Oscari nominendiks osutus Teise maailmasõja aegne draama “Imiteerimismäng”, mille stsenarist Graham Moore tunnistati kuldmehikese vääriliseks. “[Briti matemaatik] Alan Turing töötas sõja ajal tõesti Bletchley Parkis krüptograafina ja arreteeriti pärast sõda homoseksuaalsuse tõttu,” kirjutab veebikülg. “Kuid ülejäänud film ei vasta valdavalt tõele.”

“Imiteerimismängu” stseenidest on veebikülje andmeil tõesed vaid 41,4%. Clint Eastwoodi “Ameerika snaiperis” tõetruudus olevat samuti nigel: vaid 56,9%.