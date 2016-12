Kaks aastat tagasi varastati Dachau koonduslaagrist värav, millel seisab kurikuulus loosung "Arbeit macht frei" ("Töö teeb vabaks").

Nüüd teatas Norra linna Bergeni politsei, et nad leidsid värava üles. Politseinikud avastasid peidupaiga anonüümse vihje abil.

Norra politsei esindaja Kari Bjoerkhaug Trones leitud väravaga (MARIT HOMMEDAL)

Saksa politsei kinnitusel võib Norra kolleegide tehtud fotode abil öelda, et suure tõenäosusega on tegu just nimelt Dacahust pihta pandud väravaga.

Kurikuulus loosung "Arbeit macht frei" (NTB SCANPIX)

Ligemale sada kilo kaalunud värav läks kaduma 2014. aasta 2. novembril. Juhtum tekitas avalikkuses suurt viha ning liidukantsler Angela Merkel nimetas tegu õõvastavaks.

Sama kirjaga silt varastati 2009. aastal Auschwitzi koonduslaagrist. Süüdlaseks osutus Rootsi neonats Anders Högström, kes pandi kaheks ning pooleks aastaks vangi.